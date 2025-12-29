LA NACION

Horóscopo de Libra de hoy: lunes 29 de diciembre de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del lunes 29 de diciembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Libra

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Libra de hoy: lunes 29 de diciembre de 2025
Horóscopo de Libra de hoy: lunes 29 de diciembre de 2025

Anímese y comience a estudiar lo que le guste sin calcular de manera racional. Sepa que haga lo que haga siempre se le presentará una oportunidad.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el lunes 29 de diciembre

Amor: Procure renovar la relación. Decídase a realizar una cena romántica con su pareja. No postergue ese encuentro romántico por nada en el mundo.

Riqueza: Vea hasta donde quiere llegar con sus ambiciones y defina su situación laboral actual. No fantasee con proyectos imposibles, escuche el consejo de la gente que sabe.

Bienestar: Intente buscar la forma para mejorar su estado físico. Decídase por una dieta que le permita potenciar su vitalidad. Sume productos naturales, hierbas y frutos secos.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
Más leídas de Horóscopo
  1. Las predicciones de Jimena La Torre para la última semana de 2025 y los primeros días de 2026
    1

    Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la última semana de 2025 y los primeros días de 2026

  2. Cómo aprovechar la energía del mes zodiacal según tu signo y tu ascendente
    2

    Temporada de Capricornio: cómo aprovechar la energía del mes zodiacal según tu signo y tu ascendente

  3. Las predicciones para la semana del 22 al 28 de diciembre
    3

    Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 22 al 28 de diciembre

  4. Estos son los cinco signos del Zodíaco menos arrogantes
    4

    Cuáles son los signos del Zodíaco menos arrogantes

Cargando banners ...