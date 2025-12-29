Horóscopo de Libra de hoy: lunes 29 de diciembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del lunes 29 de diciembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Libra
- 1 minuto de lectura'
Anímese y comience a estudiar lo que le guste sin calcular de manera racional. Sepa que haga lo que haga siempre se le presentará una oportunidad.
Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre
Qué le espera a Libra el lunes 29 de diciembre
Amor: Procure renovar la relación. Decídase a realizar una cena romántica con su pareja. No postergue ese encuentro romántico por nada en el mundo.
Riqueza: Vea hasta donde quiere llegar con sus ambiciones y defina su situación laboral actual. No fantasee con proyectos imposibles, escuche el consejo de la gente que sabe.
Bienestar: Intente buscar la forma para mejorar su estado físico. Decídase por una dieta que le permita potenciar su vitalidad. Sume productos naturales, hierbas y frutos secos.
