Horóscopo de Libra de hoy: lunes 29 de diciembre de 2025

Anímese y comience a estudiar lo que le guste sin calcular de manera racional. Sepa que haga lo que haga siempre se le presentará una oportunidad.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el lunes 29 de diciembre

Amor: Procure renovar la relación. Decídase a realizar una cena romántica con su pareja. No postergue ese encuentro romántico por nada en el mundo.

Riqueza: Vea hasta donde quiere llegar con sus ambiciones y defina su situación laboral actual. No fantasee con proyectos imposibles, escuche el consejo de la gente que sabe.

Bienestar: Intente buscar la forma para mejorar su estado físico. Decídase por una dieta que le permita potenciar su vitalidad. Sume productos naturales, hierbas y frutos secos.

