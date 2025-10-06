Horóscopo de Libra de hoy: lunes 6 de octubre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del lunes 6 de octubre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Libra
- 1 minuto de lectura'
Si pretende incentivar la creatividad, deberá poner en práctica las capacidades como la motivación y las características de su personalidad.
Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre
Qué le espera a Libra el lunes 6 de octubre
Amor: No se desespere si las cosas no le salen, ya que hoy estará un poco irritable. Evite las peleas con su enamorado, de lo contrario, ambos podrían salir lastimados.
Riqueza: Sepa que gracias a esos negocios iniciados haces meses, hoy obtendrá una retribución monetaria inesperada. Sea cuidadoso en el momento que la invierta.
Bienestar: Evite hablar tanto durante esta jornada. Hoy dedíquese a escuchar un poco más a las personas que lo rodean y prestarle atención a los consejos que le brindan.
Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer
Transitará una etapa donde tendrá que darle la espalda a los problemas, de lo contario, se encontrará al borde de una crisis de nervios y no podrá ver con claridad.
Amor: Ya que comparte mucho mas tiempo con su enamorado, busque el momento justo para hablar profundamente de los temas que le preocupa, evite discutir.
Riqueza: Sepa que lo acompañará el planeta Mercurio en este tiempo. Debe aprovechar las oportunidades que se le presenten para instruirse y progresar en su ámbito laboral.
Bienestar: Si siente que en este ultimo tiempo las cosas no salen como usted esperaba, revea la gente que lo rodea. Evite que las personas negativas le resten su energía.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
Otras noticias de Horóscopo de hoy
- 1
Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 29 de septiembre al 5 de octubre
- 2
Amor y pasión en octubre 2025: ¿cómo afectan la energía de los planetas a tu signo del Zodíaco?
- 3
Los mejores días para cortarse el pelo en octubre en la Argentina, según el calendario lunar 2025
- 4
Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 6 al 12 de octubre