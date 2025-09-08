Horóscopo de Libra de hoy: lunes 8 de septiembre de 2025

Deje de tomar decisiones de manera apresuradas. Con la Luna en oposición en su signo, deberá tener cuidado de no descartar sus objetivos de forma radical.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el lunes 8 de septiembre

Amor: Debería evitar las actitudes egocéntricas con su pareja. Sepa que su relación romántica podría desgastarse por esa conducta que tiene y persiste en el tiempo.

Riqueza: Preparase, ya que los negocios vinculados con el exterior podrían llegar a ser una buena fuente de ingresos. Sepa aprovecharlos al máximo para obtener ganancias.

Bienestar: Sepa que deberá apelar a su madurez y aceptar sus tendencias negativas. Intente no culpar a los otros por los problemas que enfrenta todos los días.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Seguramente viva una situación un tanto complicada y confusa. Deténgase y guíese por la intuición, que le hará ver las cosas más claramente.

Amor: Prepárese, ya que empezará gozar de momentos maravillosos e inolvidables en la intimidad con su pareja. Rompa con las estructuras que tiene en el amor.

Riqueza: No se deje llevar por los comentarios malintencionados de otros. Si lo desea, propóngase y realice ese cambio radical en su vida profesional.

Bienestar: Evite ser tan exigente en la vida, serán días donde su capacidad creativa se manifestará en todo lo que haga. Aprovéchela al máximo y obtendrá buenos resultados.

