Horóscopo de Libra de hoy: lunes 8 de septiembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del lunes 8 de septiembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Libra
- 1 minuto de lectura'
Deje de tomar decisiones de manera apresuradas. Con la Luna en oposición en su signo, deberá tener cuidado de no descartar sus objetivos de forma radical.
Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre
Qué le espera a Libra el lunes 8 de septiembre
Amor: Debería evitar las actitudes egocéntricas con su pareja. Sepa que su relación romántica podría desgastarse por esa conducta que tiene y persiste en el tiempo.
Riqueza: Preparase, ya que los negocios vinculados con el exterior podrían llegar a ser una buena fuente de ingresos. Sepa aprovecharlos al máximo para obtener ganancias.
Bienestar: Sepa que deberá apelar a su madurez y aceptar sus tendencias negativas. Intente no culpar a los otros por los problemas que enfrenta todos los días.
Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer
Seguramente viva una situación un tanto complicada y confusa. Deténgase y guíese por la intuición, que le hará ver las cosas más claramente.
Amor: Prepárese, ya que empezará gozar de momentos maravillosos e inolvidables en la intimidad con su pareja. Rompa con las estructuras que tiene en el amor.
Riqueza: No se deje llevar por los comentarios malintencionados de otros. Si lo desea, propóngase y realice ese cambio radical en su vida profesional.
Bienestar: Evite ser tan exigente en la vida, serán días donde su capacidad creativa se manifestará en todo lo que haga. Aprovéchela al máximo y obtendrá buenos resultados.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
Otras noticias de Horóscopo de hoy
- 1
Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 5 de septiembre?
- 2
Amor y pasión en septiembre 2025: ¿cómo afectan la energía de los planetas a tu signo del Zodíaco?
- 3
Qué te depara el último eclipse de Luna llena del año, según tu signo y tu ascendente
- 4
Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 8 al 14 de septiembre