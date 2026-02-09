Horóscopo de Libra de hoy: lunes 9 de febrero de 2026

Si bien usted ya sabe que le cuesta, deberá aceptar con paciencia lo que esta viviendo y elaborar un nuevo plan para alcanzar sus objetivos. No se rinda.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el lunes 9 de febrero

Amor: Prepárese, ya que en esta jornada se relacionará con alguien que lo impactará por sus atractivos. No se niegue y entréguese por completo, ya que vivirá algo maravilloso.

Riqueza: Ponga toda su atención en el objetivo que se propuso y así podrá concretarlo. Intente emprender de a un proyecto por vez, no sea impaciente.

Bienestar: Si se enfrenta con algún inconveniente, tómese el tiempo necesario, ya que hace días se encuentra nervioso. Procure oxigenar los pulmones y relajarse.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Será una jornada donde su confianza estará en declive, pero sepa que podrá superar muchas de las dificultades, ya que sus seres queridos lo ayudarán.

Amor: No cree conflictos con su alma gemela. Deje para otro momento los reclamos, antes de pelearse intente conversar y buscar una solución la problema.

Riqueza: Procure efectuar todos los pagos atrasados o establecer contactos comerciales cuanto antes. Si no lo hace rápido, podría endeudarse más de lo que piensa.

Bienestar: Comience hoy la dieta que le dio su nutricionista y deje de buscar excusas para poder cumplir con el tratamiento para adelgazar. Piense en su salud.

