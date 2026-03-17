Horóscopo de Libra de hoy: martes 17 de marzo de 2026

Entienda que el rencor no es un buen consejero en la vida. Sepa que debe actuar sin que el sentimiento oscurezca su razón. Actúe de forma prudente.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Amor: Si se encuentra en pareja, la relación se mostrará satisfactoria y sin altibajos. En caso de estar soltero, es buen momento para encontrar a su alma gemela.

Riqueza: Haga una lista y busque lo que realmente necesita y no compre por comprar. Tenga cuidado con sus gastos excesivos, de lo contrario, no llegará a fin de mes.

Bienestar: Evite quedarse quieto, de lo contrario, su ansiedad se apoderará de usted y tenderá a comer. Comience alguna actividad deportiva, evite excederse.

Sepa que hoy despertará con mucha energía y con ganas de encontrar la felicidad después de tanto sufrimiento. Aproveche que se sentirá más jovial que nunca.

Amor: Momento para comprometerse con su alma gemela aunque sienta que no esta a la altura de lo que su corazón quiere. Tomar esa decisión lo ayudará a afianzar el vínculo.

Riqueza: Aproveche, ya será un día excelente para que avance en ese proyecto que se propuso hace tiempo. Aplique su inteligencia, ya que tendrá todo a su favor.

Bienestar: Debería tomarse el día con mucha paciencia. Sepa que no le servirá de nada si intenta alterarse por las excesivas obligaciones que enfrenta todos los días.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |