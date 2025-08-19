Horóscopo de Libra de hoy: martes 19 de agosto de 2025

Aprenda que todo cambio en la vida siempre es muy constructivo. Momento optimo para hacer un alto en su vida y ver desde otro punto de vista las cosas.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el martes 19 de agosto

Amor: Hoy mismo enfrente la realidad que esta viviendo hace tiempo en la relación con su alma gemela y deje de hacerse el distraído con lo que sucede a diario.

Riqueza: Siempre que aplique la fortaleza y la sabiduría, podrá conseguir la garantía que tanto necesita para emprender ese negocio o proyecto tan deseado por usted.

Bienestar: Procure no perder el control fácilmente. Trate de reflexionar y pensar antes de actuar precipitadamente frente a las situaciones que tengan mucho stress.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Sea consciente y no postergue para mañana lo que pueda hacer hoy. Relájese, ya que cumplirá con todas las metas que se ha propuesto alcanzar.

Amor: Prepárese, ya que el deseo y erotismo se harán presentes en su vínculo amoroso. Aprovéchelos junto a su alma gemela o con esa persona que conoció.

Riqueza: Será una jornada para que se olvide totalmente de la compras innecesarias. Cuide su bolsillo para poder llegar a fin de mes sin problemas económicos.

Bienestar: No se obsesione con el trabajo, alterne sus obligaciones con momentos de esparcimiento. De lo contrario, terminará la semana demasiado alterado.

