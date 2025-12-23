Horóscopo de Libra de hoy: martes 23 de diciembre de 2025

Aproveche, ya que será jornada donde podrá exponer su vitalidad e inteligencia en todo lo que emprenda. No dude y ponga en marcha esos proyectos postergados.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el martes 23 de diciembre

Amor: Trate de armonizar los sentimientos con la mente y así disfrutará de los buenos momentos junto a su enamorado. Verá que disfrutaran plenamente.

Riqueza: Sepa que su capacidad de ser objetivo le permitirá afianzarse en su actividad profesional. Recuerde poner todo de si y de esta forma logrará lo que tanto desea.

Bienestar: No se niegue, ya que tendrá la necesidad de encontrar un equilibrio en su ser interior. Intente probar con la meditación o alguna actividad que lo relaje.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Momento oportuno para que empiece a creer en su imaginación, la cual será indispensable para resolver cualquiera de los inconvenientes que aparezcan.

Amor: Período optimo para formalizar o iniciar la convivencia con su alma gemela y concretar esos planes relacionados al corazón. Pregúntele si esta dispuesta a hacerlo.

Riqueza: Podría sentirse desbordado y muy movilizado por hallar nuevos caminos dentro del plano económico y profesional. Debería pensar bien antes de actuar.

Bienestar: Si se siente desanimado, no dude y comience terapia. De esta forma, podrá deshacerse de las emociones negativas que acumulo durante todo este tiempo.

