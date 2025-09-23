Horóscopo de Libra de hoy: martes 23 de septiembre de 2025

Transitará un día con muchos altibajos. En caso que surja algún impedimento en este día, procure mantener la calma y así podrá tener todo bajo control.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el martes 23 de septiembre

Amor: Si realmente quiere formalizar y afianzar la relación que tiene con su alma gemela, deje de dudar tanto y propóngale convivir juntos en la misma casa.

Riqueza: Concéntrese en todas sus tareas que tiene pendiente hace días. Será una jornada optima para invertir o realizar nuevas variantes en lo profesional.

Bienestar: Jornada para no poner en juego su salud, tenga cuidado con los excesos alimentarios. Intente cambiar los malos hábitos que hace tiempo adquirió para su vida.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Posiblemente, será una jornada excesiva de preocupaciones y responsabilidades. Sepa que tendrá que confrontar de a un tema y logrará obtener buenos resultados.

Amor: La relación de pareja podría correr peligro de separación. Prepárese, ya que volverán viejos resentimientos que ninguno de los dos ha conseguido superar.

Riqueza: Procure enfocarse en los nuevos negocios que le generarán abundancia monetaria y prosperidad. No gaste tiempo y energía en proyectos pocos viables.

Bienestar: Hoy evite caer en las tentaciones peligrosas. Cuídese de los excesos de todo tipo e intente alivianar la tensión y buscar una manera para distenderse.

