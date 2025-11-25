Horóscopo de Libra de hoy: martes 25 de noviembre de 2025

Relájese, ya que su visión lo ayudará a descubrir la verdad que usted no ve a simple vista. Desconfíe de aquellos que repentinamente le ofrecen todo tipo de ayuda.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el martes 25 de noviembre

Amor: No permita que su mal genio destruya la relación que construyo hace tiempo. Deje de comportarte tan cruel con su alama gemela, ya que podría alejarse de usted.

Riqueza: Atravesará una etapa donde deberá ser muy cuidadoso al elegir con quien negocia o se asocia en ese proyecto para poder cumplir con todos los objetivos soñados.

Bienestar: Procure aumentar su vitalidad haciendo alguna actividad y aliméntese correctamente todos los días. Concurra al gimnasio y saque

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Podrá sentir que las cosas no salen como usted las planeo y podría terminar irritado. Deberá moderar su temperamento y verá que de apoco las cosas mejoraran.

Amor: Debería evitar guiarse por sus impulsos, ya que podría ocasionar una ruptura en su relación amorosa. Intente relajarse y pensar antes de actuar.

Riqueza: Elija el camino exacto donde se encuentran las posibilidades para concretar las nuevas propuestas laborales. Sea constante y obtendrá lo que desea.

Bienestar: Comience alguna actividad aeróbica, así podrá quitarse algunos complejos que no le agradan de su cuerpo. Si quiere también empiece una dieta.

