Horóscopo de Libra de hoy: martes 26 de agosto de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del martes 26 de agosto en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Libra
1 minuto de lectura
No cometa un error por su impaciencia, relájese y conseguirá lo que se propone. Evite que la pena invada su corazón y no pueda pensar correctamente.
Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre
Qué le espera a Libra el martes 26 de agosto
Amor: Termine con los miedos internos y comparta lo que le sucede diariamente con sus seres queridos. Intente mantener un diálogo activo con su familia.
Riqueza: Sepa que deberá escuchar los consejos de sus compañeros, no sea tan terco. De esta forma, obtendrá información muy valiosa para utilizarla en sus nuevos proyectos.
Bienestar: Entienda que no le sirve de nada enojarse tanto y solo terminará con dolor de cabeza. Sepa que si se tranquiliza, su salud se lo agradecerá.
Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer
Recuerde que la sabiduría es su mejor aliada. Hoy intente cuidar sus palabras y no se involucre en situaciones malintencionadas de las que podría salir lastimado.
Amor: Prepárese, ya que la relación con su pareja dará un vuelco sorprendente para su vida. Ambos querrán concretar un compromiso más firme en el amor.
Riqueza: No dude y tome esa decisión financiera que tiene entre manos. Evite sentirse inferior a los demás, sepa que usted tiene los mismas actitudes y fortalezas.
Bienestar: Sepa que un buen masaje en la zona cervical, le aliviará las tensiones que acumulo ayer. Intente relajarse de forma natural, evite medicarse.
