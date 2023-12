Debería comenzar a quererse más en la vida. Durante esta jornada, tendrá que empezar a amarse a si mismo, sin esperar nada a cambio de los demás.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el martes 26 de Diciembre

Amor: Al moderar sus sentimientos contradictorios, podrá mejorar su relación de pareja. Si existen diferencias, podrá aclararlas en este día.

Riqueza: Si está a punto de concretar un negocio arriesgado, piénselo antes de firmar cualquier documento. Sea más responsable cuando deba tomar una decisión.

Bienestar: Procure hacer un alto en el camino y reflexionar sobre lo que quiere para su futuro. Destine unas horas de la tarde para poner un poco de orden en su cabeza.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Entienda que debe mantenerse precavido, ya que podrían aparecer personas envidiosas que intenten retardar su éxito. Procure alejarse de las mismas.

Amor: No tema en aprender a expresar lo que siente realmente. No se olvide, que debe evitar mezclar el amor con lo material. No cometa el mismo error.

Riqueza: Aproveche, ya que su visión de la realidad se volverá cada vez más optimista y saldrá muy beneficiado en lo económico. Muéstrese más positivo en la vida.

Bienestar: Procure aprender a tomarse la vida con calma y así equilibrará el cuerpo y el alma. Aprenda a no estresarse más de la cuenta, sino, terminará exhausto.

