En esta jornada deberá encontrar el equilibrio en su vida. Antes que nada, sepa que deberá determinar cuáles son las prioridades y lo más importante para usted.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el martes 27 de Febrero

Amor: No permita que los celos ajenos le traigan complicaciones en su relación amorosa. Si existe algún problema con su pareja, háblelo directamente con ella.

Riqueza: Será un tiempo oportuno para volcar todas sus iniciativas laborales sobre los nuevos proyectos que se avizoran. Esté preparado y no deje pasar dicha oportunidad.

Bienestar: No dude y cómprese aquellos productos de belleza que tanto quiere y no lo hace para no gastar; aproveche las ofertas en línea. El amor propio es muy importante.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Deje de obstinarse en que todo se haga a su modo. Permita que los demás manifiesten sus opiniones, de lo contrario, será rechazado por la gente que lo rodea.

Amor: Por más que este en pareja, hace días que se esta sintiendo solo. Trate de reflexionar si realmente es la persona que usted quiere para su vida amorosa.

Riqueza: Deje para mañana el inicio de ese proyecto, hoy dedíquese a las tareas habituales. Espere un mejor momento para desarrollar ese emprendimiento que tiene en mente.

Bienestar: Vivirá un incidente que le hará demostrar lo peor de usted con la gente que lo rodea. Cuídese de las malas reacciones que podría manifestar en publico.

