Horóscopo de Libra de hoy: martes 3 de marzo de 2026

Si bien usted ya sabe que le cuesta, deberá aceptar con paciencia lo que esta viviendo y elaborar un nuevo plan para alcanzar sus objetivos. No se rinda.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el martes 3 de marzo

Amor: Prepárese, ya que en esta jornada se relacionará con alguien que lo impactará por sus atractivos. No se niegue y entréguese por completo, ya que vivirá algo maravilloso.

Riqueza: Ponga toda su atención en el objetivo que se propuso y así podrá concretarlo. Intente emprender de a un proyecto por vez, no sea impaciente.

Bienestar: Si se enfrenta con algún inconveniente, tómese el tiempo necesario, ya que hace días se encuentra nervioso. Procure oxigenar los pulmones y relajarse.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Le será conveniente dedicarle más tiempo al dialogo con su familia y así podrá ver cuales son sus verdaderas necesidades para poder comprenderlas.

Amor: Déjese llevar por lo que siente y así experimentará un acercamiento corporal más intenso con su pareja. Evite limitarse y entréguese por completo.

Riqueza: Comprenda que no es momento indicado para iniciar sociedades ni proyectos con otras personas. Empiece usted solo y con el tiempo busque un socio para que lo acompañe.

Bienestar: Deje de ocultar los sentimientos que esta teniendo hace días. Procure manifestarlos cuanto antes, caso contrario, le causará problemas psicosomáticos.

