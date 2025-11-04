Horóscopo de Libra de hoy: martes 4 de noviembre de 2025

Sepa que se acerca una etapa importante en su vida que saldrá bastante beneficiado. Tome el riesgo y permítase guiar por su intuición natural.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el martes 4 de noviembre

Amor: No deje que su pareja se sienta desplazada. Hágale ver que usted la incluye en sus planes futuros, coméntele los proyectos que tiene en su vida.

Riqueza: Anímese y pruebe con esas actividades que no están relacionadas con el ámbito laboral, ya que en poco tiempo podrían llegar a dar frutos económicos.

Bienestar: Entienda que la actividad física es esencial para conservar ágil el cuerpo y mente. Utilice las redes sociales para ejercitar, le hará muy bien.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Controle esa tendencia que tiene a decir todo lo que siente, sin importarle lo que los demás piensan. Esto podría llegar a traerle más de una complicación.

Amor: Deje de obsesionarse por alcanzar el éxito profesional, ya que podría descuidar a su enamorado y hacer que su relación amorosa entre en crisis.

Riqueza: Si tiene tiempo libre, no lo desaproveche y determínese un tiempo para ordenar los papeles y esas cuentas pendientes que tiene hace meses.

Bienestar: Por un tiempo, evite las reuniones y los encuentros multitudinarios. Si bien su ánimo continuará en declive, recuerde cuidar su salud.

