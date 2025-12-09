Horóscopo de Libra de hoy: martes 9 de diciembre de 2025

Tiempo optimo para ordenar los intereses personales y animarse a ponerlos en práctica. Intente vencer todos los miedos y las dependencias que tiene por naturaleza.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el martes 9 de diciembre

Amor: Intente ser más flexible en todas las relaciones afectivas que tiene. Tenga presente que la terquedad no es una buena consejera en el plano amoroso.

Riqueza: Momento para que exponga los proyectos más arriesgados que tiene planeados hace tiempo. Sepa que la buena energía de los astros lo apoyarán en todo lo que haga.

Bienestar: Comience la jornada con alegría, sonría un poco más en su vida. Esto lo ayudara a modificar su humor y el de la gente que lo acompaña todos los días.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Comprenda que muchas veces las decisiones precipitadas pueden llegar a ser causa de un arrepentimiento futuro. Piense bien antes de actuar para luego no arrepentirse.

Amor: Aunque no quiera y le cueste demasiado necesitará pedirle ayuda a esa persona con la que termino de muy mala manera. Sepa que otra opción no tendrá.

Riqueza: No dude e invierta en ese proyecto. Sepa que obtendrá resultados exitosos, ya que estará asociado a una persona cercana a usted y de buena procedencia.

Bienestar: Este atento en esta jornada, ya que recibirá una noticia muy buena que no se esperaba de ninguna manera. Sepa que tendrá una sonrisa de oreja a oreja.

