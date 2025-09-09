Horóscopo de Libra de hoy: martes 9 de septiembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del martes 9 de septiembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Libra
Prepárese, ya que se acerca el momento propicio para demostrarle al mundo de lo que usted es capaz de brindarle. Intente ser más solidario, no espere nada a cambio.
Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre
Qué le espera a Libra el martes 9 de septiembre
Amor: Tiempo para evaluar que es lo que no funciona en sus relaciones para poder cambiar de actitud. De a poco, la relación amorosa prosperará en el tiempo.
Riqueza: Organícese, ya que su desempeño laboral podría depender de la forma en que planifique los pasos. Sea organizado y todo marchará por el camino correcto.
Bienestar: No se quede encerrado en su hogar, sea más aventurero. Si se siente vacío y aburrido, trate de buscar alguna compañía y salga a disfrutar de la noche.
Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer
Deje de tomar decisiones de manera apresuradas. Con la Luna en oposición en su signo, deberá tener cuidado de no descartar sus objetivos de forma radical.
Amor: Debería evitar las actitudes egocéntricas con su pareja. Sepa que su relación romántica podría desgastarse por esa conducta que tiene y persiste en el tiempo.
Riqueza: Preparase, ya que los negocios vinculados con el exterior podrían llegar a ser una buena fuente de ingresos. Sepa aprovecharlos al máximo para obtener ganancias.
Bienestar: Sepa que deberá apelar a su madurez y aceptar sus tendencias negativas. Intente no culpar a los otros por los problemas que enfrenta todos los días.
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
