Horóscopo de Libra de hoy: miércoles 11 de marzo de 2026

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el miércoles 11 de marzo

Amor: Será una jornada donde no sabrá como manejar una situación en la que tendrá que elegir entre dos caminos diferentes. Seguramente, estará un tanto confundido.

Riqueza: Sepa que si sigue gastando demasiado en cosas que no valen la pena, posiblemente cuando le llegue a su casa el resumen de su tarjeta se arrepienta.

Bienestar: Noche optima para asistir a algún espectáculo artístico. En caso que lo inviten, acepte y así podrá desconectarse del trabajo y de tanto stress.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Sepa que una mirada del pasado lo ayudará a solucionar esos inconvenientes del presente. No le tema a los recuerdos del pasado, son solo pasajeros.

Amor: Deje de hacer publico los problemas maritales que tienen, ya que la relación es entre usted y su pareja. Momento de hablar con el corazón y sincerarse.

Riqueza: Aproveche, ya que será una excelente jornada a nivel profesional donde obtendrá muy buenas recompensas económicas. Póngase al día con sus deudas.

Bienestar: Si hay momentos en los cuales se siente triste, haga cosas que fortalezcan su autoestima. Deje de echarse la culpa, si las cosas no salen es por algo.

