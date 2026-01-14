Horóscopo de Libra de hoy: miércoles 14 de enero de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del miércoles 14 de enero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Libra
- 1 minuto de lectura'
Etapa propicia para abandonar sus aires de grandeza. Intente no mostrar su inseguridad, ya que generará que los demás se alejen de usted sin avisarle.
Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre
Qué le espera a Libra el miércoles 14 de enero
Amor: Prepárese, ya que la intensidad de su relación amorosa será bastante desmedida. Aunque le parezca raro, entréguese sin someterla a ningún análisis.
Riqueza: Si no se encuentra lo debidamente informado sobre el tema, consulte a ese amigo antes de tomar una decisión financiera que podría salir perjudicado.
Bienestar: Destine el día a descargar tensiones y pasar un hermosos momento junto a su familia en su casa. Busquen alguna película o serie que les agrade y compártanla.
Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer
Haga lo posible para ponerle un poco de orden a su vida diaria, de lo contrario, perderá tiempo y no podrá resolver los problemas que se presenten.
Amor: Aunque su relación amorosa se vea afectada por situaciones externas, trabaje junto a su alma gemela para que no influyan negativamente en su pareja.
Riqueza: Evite aterrorizarse, si su economía no esta en buenas condiciones. Espere a la semana que viene para resolver esas cuentas pendientes que tiene.
Bienestar: Consiéntase un respiro frente a los problemas y las obligaciones que lo sofocan. Libérese de las tensiones, de lo contrario, estará propenso a sufrir neuralgias.
