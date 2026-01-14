LA NACION

Horóscopo de Libra de hoy: miércoles 14 de enero de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del miércoles 14 de enero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Libra

Horóscopo de Libra de hoy: miércoles 14 de enero de 2026

Etapa propicia para abandonar sus aires de grandeza. Intente no mostrar su inseguridad, ya que generará que los demás se alejen de usted sin avisarle.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el miércoles 14 de enero

Amor: Prepárese, ya que la intensidad de su relación amorosa será bastante desmedida. Aunque le parezca raro, entréguese sin someterla a ningún análisis.

Riqueza: Si no se encuentra lo debidamente informado sobre el tema, consulte a ese amigo antes de tomar una decisión financiera que podría salir perjudicado.

Bienestar: Destine el día a descargar tensiones y pasar un hermosos momento junto a su familia en su casa. Busquen alguna película o serie que les agrade y compártanla.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Haga lo posible para ponerle un poco de orden a su vida diaria, de lo contrario, perderá tiempo y no podrá resolver los problemas que se presenten.

Amor: Aunque su relación amorosa se vea afectada por situaciones externas, trabaje junto a su alma gemela para que no influyan negativamente en su pareja.

Riqueza: Evite aterrorizarse, si su economía no esta en buenas condiciones. Espere a la semana que viene para resolver esas cuentas pendientes que tiene.

Bienestar: Consiéntase un respiro frente a los problemas y las obligaciones que lo sofocan. Libérese de las tensiones, de lo contrario, estará propenso a sufrir neuralgias.

Por Renata Dossi
