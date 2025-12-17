Horóscopo de Libra de hoy: miércoles 17 de diciembre de 2025

Propóngase actuar con más responsabilidad y disciplina en el ámbito profesional. De esta forma, podrá conseguir excelentes resultados en poco tiempo.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el miércoles 17 de diciembre

Amor: Si se encuentra de franco, hoy será un día propicio para disfrutarlo y compartirlo con su alma gemela. No lo desperdicie con los compromisos laborales.

Riqueza: Gracias a la precisión y la eficacia que esta teniendo últimamente en el trabajo, podrá resolver todos los temas monetarios que tiene pendientes de hace días.

Bienestar: Tiempo para que pruebe cosas nuevas, realice algo que lo haga sentir bien. Necesitará transformar su enojo en una actividad productiva, pruebe con el arte.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

En poco tiempo, sepa que descubrirá una cantidad de recursos inimaginables que lo ayudarán a concretar sus ambiciones y su proyecto comenzará a tener forma.

Amor: Busque una persona que lo quiera por lo que realmente es. Anímese y entréguese al amor pero cuídese de no ser presa de engaños, mentiras o confusiones.

Riqueza: Momento para revisar todas las finanzas y realizar los ajustes que sean necesarios para poder llegar a fin de mes y no tener algún inconveniente.

Bienestar: Si se siente devastado por la carga de las responsabilidades. Sepa que el arte será un método terapéutico positivo para canalizar sus emociones negativas.

