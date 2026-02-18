Horóscopo de Libra de hoy: miércoles 18 de febrero de 2026

Comprenda que muchas veces es bueno realizar un balance en la vida. Aprenda de los errores cometidos para poder mejorar las cosas y no cometerlos nuevamente.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el miércoles 18 de febrero

Amor: Aprenda que la sinceridad y un buen entendimiento serán la base que deba tener toda relación amorosa para que funcione correctamente en el transcurso del tiempo.

Riqueza: Siéntase orgulloso, ya que cuenta con la ayuda de su grupo de trabajo y de esta forma podrá llegar a tiempo con todos los objetivos que se propuso.

Bienestar: No exija a su físico más de lo necesario. Sepa que cuenta con todo lo que necesita para cumplir sus sueños. Tome ya mismo la decisión y actúe.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Sepa que antes de fijar los objetivos deberá considerar los inconvenientes posibles y adecuar todas sus ideas a los recursos con los que cuenta.

Amor: Charle con su enamorado, así podrán superar los inconvenientes vividos durante días anteriores. No lo deje para otro momento, destine parte del día para hacerlo.

Riqueza: Posiblemente su jefe lo empiece a demandar demasiado y esto a usted lo supere. Entiéndalo y busquen juntos un orden para cada una de las prioridades.

Bienestar: Evite hablar tanto durante esta jornada. Hoy dedíquese a escuchar un poco más a las personas que lo rodean y prestarle atención a los consejos que le brindan.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |