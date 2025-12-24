Horóscopo de Libra de hoy: miércoles 24 de diciembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del miércoles 24 de diciembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Libra
- 1 minuto de lectura'
Entienda que antes de establecer cualquiera de los objetivos que tiene para su futuro, debe determinar las pautas concretas sabiendo con claridad los contras.
Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre
Qué le espera a Libra el miércoles 24 de diciembre
Amor: Comparta más tiempo con la persona que ama. Entienda que ambos necesitan recuperar la pasión, traten de explorar más momentos en la intimidad.
Riqueza: Comparta más tiempo con la persona que ama. Entienda que ambos necesitan recuperar la pasión, traten de explorar más momentos en la intimidad.
Bienestar: Deje de ser tan posesivo y querer siempre solucionar todo usted. Entienda que si lo hace, su vida empezará a ser más placentera y distendida.
Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer
Aproveche, ya que será jornada donde podrá exponer su vitalidad e inteligencia en todo lo que emprenda. No dude y ponga en marcha esos proyectos postergados.
Amor: Trate de armonizar los sentimientos con la mente y así disfrutará de los buenos momentos junto a su enamorado. Verá que disfrutaran plenamente.
Riqueza: Sepa que su capacidad de ser objetivo le permitirá afianzarse en su actividad profesional. Recuerde poner todo de si y de esta forma logrará lo que tanto desea.
Bienestar: No se niegue, ya que tendrá la necesidad de encontrar un equilibrio en su ser interior. Intente probar con la meditación o alguna actividad que lo relaje.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
- 1
Para Navidad: el regalo ideal para cada persona según su signo del Zodíaco
- 2
Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 19 de diciembre?
- 3
Temporada de Capricornio: cómo aprovechar la energía del mes zodiacal según tu signo y tu ascendente
- 4
Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 22 al 28 de diciembre