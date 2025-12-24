LA NACION

Horóscopo de Libra de hoy: miércoles 24 de diciembre de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del miércoles 24 de diciembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Libra

Horóscopo de Libra de hoy: miércoles 24 de diciembre de 2025

Entienda que antes de establecer cualquiera de los objetivos que tiene para su futuro, debe determinar las pautas concretas sabiendo con claridad los contras.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el miércoles 24 de diciembre

Amor: Comparta más tiempo con la persona que ama. Entienda que ambos necesitan recuperar la pasión, traten de explorar más momentos en la intimidad.

Bienestar: Deje de ser tan posesivo y querer siempre solucionar todo usted. Entienda que si lo hace, su vida empezará a ser más placentera y distendida.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Aproveche, ya que será jornada donde podrá exponer su vitalidad e inteligencia en todo lo que emprenda. No dude y ponga en marcha esos proyectos postergados.

Amor: Trate de armonizar los sentimientos con la mente y así disfrutará de los buenos momentos junto a su enamorado. Verá que disfrutaran plenamente.

Riqueza: Sepa que su capacidad de ser objetivo le permitirá afianzarse en su actividad profesional. Recuerde poner todo de si y de esta forma logrará lo que tanto desea.

Bienestar: No se niegue, ya que tendrá la necesidad de encontrar un equilibrio en su ser interior. Intente probar con la meditación o alguna actividad que lo relaje.

Por Renata Dossi
