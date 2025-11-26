Horóscopo de Libra de hoy: miércoles 26 de noviembre de 2025

Deslíguese de los problemas ajenos ya que pueden esperar para otro momento. En esta jornada, trate de ocuparse de sus necesidades personales.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el miércoles 26 de noviembre

Amor: En caso que su pareja se encuentre deprimida, trate de animarla. No la obligue para que cambie de actitud, intente brindarle su apoyo incondicional.

Riqueza: Ya es la hora para saldar sus deudas personales e impuestos pendientes. Evite dejarse estar, caso contrario, los intereses le absorberán todo sus ahorros.

Bienestar: Seguramente, se despierte un tanto angustiado por una situación que vivo ayer y no fue muy grata. Relájese, ya que durante el día ira desapareciendo esa sensación.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Relájese, ya que su visión lo ayudará a descubrir la verdad que usted no ve a simple vista. Desconfíe de aquellos que repentinamente le ofrecen todo tipo de ayuda.

Amor: No permita que su mal genio destruya la relación que construyo hace tiempo. Deje de comportarte tan cruel con su alama gemela, ya que podría alejarse de usted.

Riqueza: Atravesará una etapa donde deberá ser muy cuidadoso al elegir con quien negocia o se asocia en ese proyecto para poder cumplir con todos los objetivos soñados.

Bienestar: Procure aumentar su vitalidad haciendo alguna actividad y aliméntese correctamente todos los días. Concurra al gimnasio y saque

