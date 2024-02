Procure manejar las cuestiones profesionales con mayor racionalidad. Necesitará ser más sensato en el análisis de su situación laboral.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el miércoles 28 de Febrero

Amor: No actúe a espaldas de su pareja, sino lo único que logrará será ganarse su desconfianza. Si hay algo que le molesta, convérselo con ella.

Riqueza: Destine esta jornada a organizar todas las ideas que tiene en mente de los futuros proyectos. Invierta toda su energía, ya que le irá genial.

Bienestar: En caso de sentirse decaído, acuda ya mismo a sus amigos y pídales un consejo para poder ver las cosas con mayor claridad. Ellos lo ayudarán en todo.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

En esta jornada deberá encontrar el equilibrio en su vida. Antes que nada, sepa que deberá determinar cuáles son las prioridades y lo más importante para usted.

Amor: No permita que los celos ajenos le traigan complicaciones en su relación amorosa. Si existe algún problema con su pareja, háblelo directamente con ella.

Riqueza: Será un tiempo oportuno para volcar todas sus iniciativas laborales sobre los nuevos proyectos que se avizoran. Esté preparado y no deje pasar dicha oportunidad.

Bienestar: No dude y cómprese aquellos productos de belleza que tanto quiere y no lo hace para no gastar; aproveche las ofertas en línea. El amor propio es muy importante.

