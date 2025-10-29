Horóscopo de Libra de hoy: miércoles 29 de octubre de 2025

Aproveche su sensación optimista para iniciar cualquier actividad que haya postergado hace tiempo. De esta forma, estimulará su creatividad al máximo.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el miércoles 29 de octubre

Amor: Período donde las relaciones frágiles corren riego de ruptura a causa de una decepción. Intente de hablar con su alma gemela antes de optar por la separación.

Riqueza: Atravesará una etapa donde deberá ser muy cuidadoso al elegir con quien negocia o se asocia en ese proyecto para poder cumplir con todos los objetivos soñados.

Bienestar: No dude y emplee la aromaterapia para hacer una limpieza energética en su casa. Intente renovar las energías estancadas y negativas en su hogar.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Sepa que una mirada del pasado lo ayudará a solucionar esos inconvenientes del presente. No le tema a los recuerdos del pasado, son solo pasajeros.

Amor: Deje de hacer publico los problemas maritales que tienen, ya que la relación es entre usted y su pareja. Momento de hablar con el corazón y sincerarse.

Riqueza: Aproveche, ya que será una excelente jornada a nivel profesional donde obtendrá muy buenas recompensas económicas. Póngase al día con sus deudas.

Bienestar: Si hay momentos en los cuales se siente triste, haga cosas que fortalezcan su autoestima. Deje de echarse la culpa, si las cosas no salen es por algo.

