Horóscopo de Libra de hoy: sábado 10 de enero de 2026

Le será conveniente dedicarle más tiempo al dialogo con su familia y así podrá ver cuales son sus verdaderas necesidades para poder comprenderlas.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el sábado 10 de enero

Amor: Déjese llevar por lo que siente y así experimentará un acercamiento corporal más intenso con su pareja. Evite limitarse y entréguese por completo.

Riqueza: Comprenda que no es momento indicado para iniciar sociedades ni proyectos con otras personas. Empiece usted solo y con el tiempo busque un socio para que lo acompañe.

Bienestar: Deje de ocultar los sentimientos que esta teniendo hace días. Procure manifestarlos cuanto antes, caso contrario, le causará problemas psicosomáticos.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Sepa que se aproxima una etapa donde todo lo que proyecte crecerá de forma efectiva. Determine nuevas metas, ya que obtendrá el éxito esperado.

Amor: Gracias a la Luna, podrá ganarse el corazón de alguien muy deseado por usted. No de más vueltas y llame a esa persona que tanto le gusta.

Riqueza: Trabaje con más cautela en sus finanzas y negocios, ya que pueden producirse demoras y perdidas de capital. Procure ser más responsable con sus bienes.

