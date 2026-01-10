LA NACION

Horóscopo de Libra de hoy: sábado 10 de enero de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del sábado 10 de enero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Libra

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Libra de hoy: sábado 10 de enero de 2026
Horóscopo de Libra de hoy: sábado 10 de enero de 2026

Le será conveniente dedicarle más tiempo al dialogo con su familia y así podrá ver cuales son sus verdaderas necesidades para poder comprenderlas.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el sábado 10 de enero

Amor: Déjese llevar por lo que siente y así experimentará un acercamiento corporal más intenso con su pareja. Evite limitarse y entréguese por completo.

Riqueza: Comprenda que no es momento indicado para iniciar sociedades ni proyectos con otras personas. Empiece usted solo y con el tiempo busque un socio para que lo acompañe.

Bienestar: Deje de ocultar los sentimientos que esta teniendo hace días. Procure manifestarlos cuanto antes, caso contrario, le causará problemas psicosomáticos.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Sepa que se aproxima una etapa donde todo lo que proyecte crecerá de forma efectiva. Determine nuevas metas, ya que obtendrá el éxito esperado.

Amor: Gracias a la Luna, podrá ganarse el corazón de alguien muy deseado por usted. No de más vueltas y llame a esa persona que tanto le gusta.

Riqueza: Trabaje con más cautela en sus finanzas y negocios, ya que pueden producirse demoras y perdidas de capital. Procure ser más responsable con sus bienes.

Bienestar: Trabaje con más cautela en sus finanzas y negocios, ya que pueden producirse demoras y perdidas de capital. Procure ser más responsable con sus bienes.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
Más leídas de Horóscopo
  1. Las predicciones para la semana del 5 al 11 de enero
    1

    Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 5 al 11 de enero

  2. ¿Qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 9 de enero?
    2

    Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 9 de enero?

  3. Las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 5 al 11 de enero
    3

    Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 5 al 11 de enero

  4. Así le irá cada signo del Zodíaco en el amor durante enero
    4

    Así le irá cada signo del Zodíaco en el amor durante enero

Cargando banners ...