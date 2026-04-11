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Horóscopo de Libra de hoy: sábado 11 de abril de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del sábado 11 de abril en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Libra

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LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Libra de hoy: sábado 11 de abril de 2026
Horóscopo de Libra de hoy: sábado 11 de abril de 2026

Será una jornada donde su confianza estará en declive, pero sepa que podrá superar muchas de las dificultades, ya que sus seres queridos lo ayudarán.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el sábado 11 de abril

  • Amor: No cree conflictos con su alma gemela. Deje para otro momento los reclamos, antes de pelearse intente conversar y buscar una solución la problema.
  • Riqueza: Procure efectuar todos los pagos atrasados o establecer contactos comerciales cuanto antes. Si no lo hace rápido, podría endeudarse más de lo que piensa.
  • Bienestar: Comience hoy la dieta que le dio su nutricionista y deje de buscar excusas para poder cumplir con el tratamiento para adelgazar. Piense en su salud.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Seguramente en esta jornada, se le presentará una situación donde deberá buscar una solución inmediata a ese conflicto. Trate de no involucrarse.

  • Amor: Disfrute del amor sin inhibiciones. Aproveche, ya que su alma gemela estará dispuesta a dar y recibir incondicionalmente en el plano del corazón.
  • Riqueza: Este preparado, ya que existe peligro de endeudamiento. Pague hoy mismo todas las cuentas e impuestos de su hogar que tiene atrasados hace meses.
  • Bienestar: Si le esta preocupando algún tema de su salud, no dude y vaya a su especialista. Él sabrá aconsejarlo y usted podrá evacuar todas sus dudas.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
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