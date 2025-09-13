Horóscopo de Libra de hoy: sábado 13 de septiembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del sábado 13 de septiembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Libra
- 1 minuto de lectura'
Durante este día, recibirá más de una propuesta interesante que le dará esperanzas y fuerzas para continuar en sus objetivos. Escoja las más conveniente.
Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre
Qué le espera a Libra el sábado 13 de septiembre
Amor: Cierta actitud conservadora hará que su pareja no se sienta lo suficientemente satisfecha. Trate de modificarla, ya que podría existir una ruptura prematura en la relación.
Riqueza: Aproveche, ya que cuenta con el dinero que hace tiempo ese amigo le debía. Deje de postergar esa compra, ya que será un buen momento para las adquisiciones.
Bienestar: Permita que los sentimientos se expandan y descubra las emociones que le brinda la vida. Procure hacer uso de las fantasía para liberar la mente.
Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer
Continuará la semana con todas las energías para hacer lo que desee. Pero antes que nada, decida que es lo que quiere para su vida en estos momentos.
Amor: Quite aquellas personas envidiosas que intentan hacerle daño a su vínculo amoroso. Ya es tiempo de alejarse o tomar distancia de la gente nociva.
Riqueza: Prepárese, ya que podrá tener una discusión con su jefe por un descuido suyo. Intente concentrarse más en sus responsabilidades laborales para no cometer el mismo error.
Bienestar: Seguramente esa molestia física que sufre hace días, tal vez este en su mente. Distráigase viendo alguna película y olvídese de los problemas.
