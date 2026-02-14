Horóscopo de Libra de hoy: sábado 14 de febrero de 2026

Gracias a su elevada intuición obtendrá la respuesta adecuada para ayudar a esa persona que le ha pedido un consejo. No le de vuelta la cara y bríndele su ayuda.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el sábado 14 de febrero

Amor: Su enamorado se mostrará un tanto desapegado. Evite asustarse, ya que pronto le cambiará esa actitud frívola y la relación volverá a ser como antes.

Riqueza: No desaproveche el tiempo libre que le queda del día para ordenar los papeles y las cuentas pendientes. Evite que su administración sea un caos.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Manténgase firme en sus pensamientos. En caso que deba tomar una decisión piénselo bien, ya que puede actuar erróneamente. Avance de manera prudente.

Amor: Sin dudar, trate de proponerle a su enamorado los planes que tiene en mente hace tiempo. Relájese, verá que los aceptará sin problemas.

Riqueza: Enfoque los proyectos de forma responsable y paciente, de lo contrario, sepa que todo lo que se proponga podría diluirse rápidamente en un minuto.

Bienestar: Trate de no desanimarse ante el primer obstáculo que se le presente en el día. En caso de tener un problema, escuche su voz interior.

