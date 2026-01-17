Horóscopo de Libra de hoy: sábado 17 de enero de 2026

No desaproveche la oportunidad que le darán y utilice esa energía renovada para que todos los movimientos fluyan sin ningún inconveniente. Trate de arriesgarse.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el sábado 17 de enero

Amor: Solucione esa situación conflictiva que tuvo con su alma gemela a través de una charla madura. Sepa que son personas grandes para pelearse por algo tan infantil.

Riqueza: Haga lo posible para centrarse en sus responsabilidades cotidianas. Cuídese de los errores que pueda cometer en el trabajo, ya que podría perder proyectos importantes.

Bienestar: Si usted estaba pensando en dejar de fumar, decídase y de el primer paso. No de más vueltas y no espere a tener un problema de salud para intentarlo.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Dentro su cabeza le surgirán ideas extraordinarias, sobre todo si se dedica a actividades creativas donde pueda ponerlas en práctica lo antes posible.

Amor: Si es que esta buscando a la persona indicada en el amor, deje de vincularse con gente que solo intenta dañar su corazón. Cambie el entorno donde se rodea.

Riqueza: Momento de madurar en la vida. Intente independizarse económicamente de su familia, ya que hace tiempo cuenta con todos los recursos económicos para hacerlo.

Bienestar: Dese un respiro frente a los problemas y las obligaciones que lo sofocan. Dilate los desafíos profesionales y procure entrar en contacto con su costado espiritual.

