Horóscopo de Libra de hoy: sábado 17 de enero de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del sábado 17 de enero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Libra
No desaproveche la oportunidad que le darán y utilice esa energía renovada para que todos los movimientos fluyan sin ningún inconveniente. Trate de arriesgarse.
Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre
Qué le espera a Libra el sábado 17 de enero
Amor: Solucione esa situación conflictiva que tuvo con su alma gemela a través de una charla madura. Sepa que son personas grandes para pelearse por algo tan infantil.
Riqueza: Haga lo posible para centrarse en sus responsabilidades cotidianas. Cuídese de los errores que pueda cometer en el trabajo, ya que podría perder proyectos importantes.
Bienestar: Si usted estaba pensando en dejar de fumar, decídase y de el primer paso. No de más vueltas y no espere a tener un problema de salud para intentarlo.
Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer
Dentro su cabeza le surgirán ideas extraordinarias, sobre todo si se dedica a actividades creativas donde pueda ponerlas en práctica lo antes posible.
Amor: Si es que esta buscando a la persona indicada en el amor, deje de vincularse con gente que solo intenta dañar su corazón. Cambie el entorno donde se rodea.
Riqueza: Momento de madurar en la vida. Intente independizarse económicamente de su familia, ya que hace tiempo cuenta con todos los recursos económicos para hacerlo.
Bienestar: Dese un respiro frente a los problemas y las obligaciones que lo sofocan. Dilate los desafíos profesionales y procure entrar en contacto con su costado espiritual.
