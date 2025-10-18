Horóscopo de Libra de hoy: sábado 18 de octubre de 2025

Lo más probable es que hoy transite un día muy difícil. Sepa que no debe involucrarse en discusiones inútiles y esperar a que pase la tormenta.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el sábado 18 de octubre

Amor: Determine sus limites, ya que la persona que lo ama pretenderá mantenerlo sujeto a su lado. Procure tener una charla para poner en claro como son las cosas.

Riqueza: En poco tiempo, podrá solucionar ese asunto financiero que creía muy lejano. Relájese, ya que su familia lo ayudará en todo lo que necesite sin dudarlo.

Bienestar: Si siente molestias digestivas, procure vigilar su alimentación y disminuir el stress. No se exceda en las comidas, adopte un habito más saludable.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

No es momento para detenerse. Prepárese, ya que se sentirá pleno de vitalidad y confianza, todo lo que emprenda en esta jornada tendrá un final exitoso.

Amor: Intente comentarle con honestidad lo que le molesta a usted a su pareja, así podrá generar un crecimiento positivo en la relación amorosa. Trabajen juntos para lograrlo.

Riqueza: Si lo que busca es asegurarse el éxito en el plano profesional, primero debe armar bien su propuesta para luego ponerla en practica. No actúe sin pensar.

