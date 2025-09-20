Horóscopo de Libra de hoy: sábado 20 de septiembre de 2025

Ponga más atención a los sueños que esta teniendo últimamente por las noches. Pronto lo conectará con sus más profundos anhelos en su vida personal.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el sábado 20 de septiembre

Amor: Entréguese por completo a su enamorado. No le imponga condiciones a su pasión, permita que los sentimientos que tiene lo hagan volar. No se reprima.

Riqueza: Afronte con entusiasmo la dirección de su proyecto y compártalo con sus colegas. Sea más diplomático con sus compañeros, ya que podría surgir algún malentendido.

Bienestar: Reúnase con gente que le asegure un par de horas divertidas y lo distienda de las tensiones que tiene acumuladas. No deje que los temas cotidianos alteren su humor.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Debe entender que la prudencia será la herramienta necesaria para afrontar cualquier decisión difícil que no puede seguir postergando en el tiempo.

Amor: Prepárese, ya que todos sus sueños de amor cobrarán forma y podrá conquistar a esa persona que tiene en mente hace tiempo gracias a su elevado magnetismo.

Riqueza: Gracias a la precisión y la eficacia que esta teniendo últimamente en el trabajo, podrá resolver todos los temas monetarios que tiene pendientes de hace días.

Bienestar: No se preocupe, ya que una sensación de angustia lo invadirá durante todo el día. No se entregue, solo busque una compañía y podrá cambiar ese sentimiento.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |