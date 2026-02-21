Horóscopo de Libra de hoy: sábado 21 de febrero de 2026

Intente modificar la forma en que se desenvuelve, dejando de insistir en los detalles y aplicando la síntesis en todos sus pensamientos. Será muy positivo para su vida.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el sábado 21 de febrero

Amor: En el día de hoy podrá aclarar ciertos conflictos con su pareja que lo ayudaran a mejorar el vínculo entre ambos. Demuéstrele su amor con sinceridad y ternura.

Riqueza: No dude en pedir apoyo para cada uno de los proyectos, ya que contará con el respaldo de alguien importante. Siga por el camino actual que alcanzará su meta.

Bienestar: Jornada optima para ordenar todo su hogar y de esta forma evitará que el desorden lo asfixie. No permita que la rutina empañe su fin de semana.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Coordine mejor sus actividades para poder llegar a cumplir con todas las obligaciones en tiempo y forma como usted quiere. Con solo organizarse lo logrará.

Amor: Prepárese, ya que su rencor no lo dejarán actuar equilibradamente en la toma de una decisión amorosa. Teniendo paciencia elegirá correctamente.

Riqueza: Momento optimo para poner al día los tramites y los pagos atrasados que tiene hogar. Intente pagar a tiempo sino los intereses le absolverán todo el sueldo.

Bienestar: Debería no sobrecargarse con demasiadas actividades, principalmente en su día libre. Procure disfrutar aun más de su familia cuando no tenga obligaciones.

