Horóscopo de Libra de hoy: sábado 21 de marzo de 2026

En este día, la melancolía podría apoderarse por completo de usted. Si deja de pensar en cosas tristes, encontrará la forma adecuada para enfrentarla.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el sábado 21 de marzo

Amor: Durante este día, el amor le brindará una grata sorpresa que no la esperaba. Alguien muy cercano le hará una invitación a un lugar muy especial.

Riqueza: Transitará una etapa importante donde los logros laborales irán en aumento. Abra bien los ojos, ya que tendrá buenas oportunidades de ascenso en la empresa que trabaja.

Bienestar: Llame a su amigo y salgan a algún lado que ambos le agrade. Intente comprender que el aislamiento no es una buena compañía en la vida de uno.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Prepárese, ya que a causa de todos los esfuerzos que realizo en este tiempo será recompensado y reconocido. El éxito se acercará a usted rápidamente.

Amor: Muestre lo que siente y disfrute del momento junto a la persona que ama. Deje de guardarse adentro los sentimientos, sáquelos todos para afuera.

Riqueza: Evite exigirse más de lo habitual, ya que transitará un día muy tranquilo en el ambiente laboral. Aprovéchelo para poner al día muchas de sus tareas.

Bienestar: Momento para que aprenda a desprenderse de todo aquello que lo agobia en su vida y le provoca algún mal. Hágalo sin falta y se sentirá mucho mejor.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |