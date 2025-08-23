Horóscopo de Libra de hoy: sábado 23 de agosto de 2025

Si esta con problemas, debe abandonar todas las ideas pesimistas. Recuerde que en otras oportunidades pudo superar obstáculos peores y saldrá beneficiado.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el sábado 23 de agosto

Amor: Disfrute de su tiempo de soledad para pensar e usted. Podrá descubrir lo que verdaderamente quiere en el amor sin sentir culpa por todos sus actos.

Riqueza: Siga adelante sin ningún temor con todos los proyectos que tiene en su cabeza, ya que le aparecerán propuestas que lo conducirán al éxito rotundo.

Bienestar: Evite somatizar con facilidad todos los acontecimientos desagradables que sufre durante todo del día. Sepa que de esta forma, no saldrá lastimado.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Probablemente, se sentirá presionado entre la diversión y el deber en esta jornada. Lo mejor será que se entregue a la soledad y ponga en orden sus ideas.

Amor: Sepa que sentirá deseos de compartir una salida con su enamorado en esta noche, pregúntele a donde quiere salir y reserve un lugar. Organícela sin demora.

Riqueza: Intente trabajar con más dedicación frente a los desajustes económicos que tiene, ya que en cualquier momento podrían transformarse en un abismo.

Bienestar: Haga lo posible para no aferrarse a las ilusiones perdidas. En la noche, decídase y disfrute de una salida programada con sus amigos más íntimos.

