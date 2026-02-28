Horóscopo de Libra de hoy: sábado 28 de febrero de 2026

Propóngase efectuar nuevas tareas, de esta forma se le abrirá la mente a lo desconocido y podrá obtener como resultado experiencias muy positivas.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el sábado 28 de febrero

Amor: Mientras que usted se resista a comunicar sus verdaderos sentimientos, continuará quejándose de que su pareja no lo comprende. Sea más transparente.

Riqueza: No se deje llevar por los impulsos. Piense bien lo que quiere hacer con ese dinero antes de invertirlo en un proyecto donde no obtenga ganancias.

Bienestar: Aléjese de quienes puedan ser obstáculos para el progreso que esta buscando. Este atento con las personas que se rodea en su entorno.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Deje de exponer tanto su vida privada a los demás, ya que las decisiones deberá tomarla usted mismo. Hoy su inseguridad le afectará en todos los planos.

Amor: Jornada propicia para pedir perdón a su alma gemela. Entienda que su frialdad y su orgulloso le hacen daño a la pareja. Procure cambiar de actitud.

Riqueza: En este día, recibirá una noticia alarmante en relación a un dinero que debía cobrar y que no lo tendrá. Sea paciente, su amigo solo se demorará unos días.

Bienestar: Oiga las señales que le da el cuerpo, empiece a cuidar la salud. Relaje su nerviosismo, riéndose más y agradeciendo lo que la vida le ha dado.

