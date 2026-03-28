Horóscopo de Libra de hoy: sábado 28 de marzo de 2026

Período donde las emociones estarán desordenadas. Será muy importante que mantenga un equilibrio ante las situaciones que enfrente en esta jornada.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el sábado 28 de marzo

Amor: Disfrute de su tiempo de soledad para pensar e usted. Podrá descubrir lo que verdaderamente quiere en el amor sin sentir culpa por todos sus actos.

Riqueza: Jornada oportuna para poner en marcha los planes ambiciosos que tiene hace muchísimo tiempo. No tenga miedo, ya que tendrá todo a su favor.

Bienestar: Seria bueno que alivie toda la tensión acumulada y busque una manera para descontracturarse. Encuentre alguna actividad que lo distienda de sus obligaciones.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Intente definir cuales son las verdaderas prioridades en su vida y luego dedíquese a aquello que no merece tanto atención. No desperdicie mal el tiempo.

Amor: Facilítele más libertad a su alma gemela, deje de obligarla a hacer cosas que no quiere. Deje de ser tan dominante con las personas que quiere.

Riqueza: Sin dudarlo, presente algunos de los proyectos que tiene mente hace tiempo y confíe en su propia capacidad. Sepa que tendrá mucho éxito en pocos días.

Bienestar: Relaciónese con sus necesidades más internas. Busque información sobre actividades vinculadas al arte como el canto, el baile o la pintura. Elija la que más le gusta.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |