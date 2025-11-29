Horóscopo de Libra de hoy: sábado 29 de noviembre de 2025

Intente organizar mejor sus actividades diarias. Sepa que el desorden y la falta de objetividad podrían ser los obstáculos en el éxito de sus proyectos.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el sábado 29 de noviembre

Amor: No caiga en la rutina y concrete los cambios que desea en su vida amorosa para sentirse aun más feliz. Si siente ganas de comprometerse, hágalo ya.

Riqueza: Tenga en cuenta que un olvido o un gasto innecesario puede producirle un desajuste en su presupuesto semanal. Compre lo que realmente necesita usar.

Bienestar: En este día, permítase disfrutar de un tiempo de ocio. Sepa que liberarse de la rutina diaria, será la mejor terapia. Lea un libro o mire una película.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Aprenda a como vivir cada momento con intensidad, ya que le sobrará fuerzas para sortear los obstáculos que se le presenten durante esta jornada.

Amor: En el momento que busque al amor, evite idealizar a las parejas. Sepa que podría sentirse decepcionado, si no le brindan lo que quiere. Madure.

Riqueza: Prepárese, ya que tendrá que aprovechar esta nueva oportunidad laboral que le brindarán y así podrá demostrar sus conocimientos en este día.

Bienestar: Salga a pasear y entre a esa librería que tanto le gusta para comprase un buen libro. Sepa que debe recuperar el hábito de la lectura que tenia abandonado.

