Horóscopo de Libra de hoy: sábado 3 de enero de 2026

Durante la mañana evite tomar cualquier decisión importante, ya que podría arrepentirse más adelante y sepa que no tendrá retorno. Actúe con cuidado.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el sábado 3 de enero

Amor: Comprenda que escuchando a ese amigo que siempre lo acompaña en la adversidad, lo ayudará a recapacitar y ver la vida desde otra perspectiva.

Riqueza: Será un período oportuno para las inversiones y los negocios. No se demore pero recuerde que debe utilizar la prudencia cuando tenga que tomar la decisión.

Bienestar: Trate de no abusar de los postres, si lo hace terminará perjudicando su silueta. Necesitará hacer una dieta y controlar la elección de los alimentos que consume.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Seguramente las obligaciones cotidianas lo superarán demasiado, evite caer en la desesperación. Paso a paso logrará concluir con todas las tareas que se propuso.

Amor: Modifique la costumbre que tiene siempre de comparar a su pareja con otras relaciones pasadas, así jamás logrará formar una relación sólida en el amor.

Riqueza: Obtendrá la oportunidad de conocer gente que le abrirá buenas perspectivas en el plano profesional. Procure estar bien atento a quien se asocia.

Bienestar: Empiece a respetar los tiempos de ocio y dedíquele más tiempo al descanso. Disminuya las tensiones, de lo contrario, podría repercutir en dolores de cabeza.

