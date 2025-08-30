Horóscopo de Libra de hoy: sábado 30 de agosto de 2025

Sepa que aislarse no le traerá ningún beneficio, no permita que su timidez le gane. No es momento para reprimirse, intente abrirse a los demás.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el sábado 30 de agosto

Amor: Su mundo afectivo le reclama que tome una actitud más comprometida. Deje que la ternura se adueñe de sus actos y verá que el vinculó crecerá.

Riqueza: Vea que va hacer. Su progreso social y económico le exigirá sacrificios y renunciamientos. Tiempo oportuno para sondear nuevos territorios monetarios.

Bienestar: Trate de liberarse de los pensamientos. Intente exteriorizar todo lo que piensa y no se guarde nada, caso contrario, le repercutirá en su salud.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

No permita que sus pensamientos solo giren en torno a lo material. Tendría que valorar más el cariño que da y el afecto que recibe de la gente que lo quiere.

Amor: Cuando mantenga un dialogo con su enamorado, trate de manejar las palabras y de no irritarse. Sepa que sus opiniones podrían lastimarlo y alejarlo de usted.

Riqueza: En su trabajo le espera una reunión muy complicada. Relájese, ya que su capacidad y espontaneidad le harán enfrentar cualquier desafío con mucho éxito.

Bienestar: Muchas de las situaciones que transite en este día podrían desequilibrarlo anímicamente y físicamente. Préstele una debida atención a su sistema nervioso.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |