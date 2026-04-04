Horóscopo de Libra de hoy: sábado 4 de abril de 2026

Momento para ponerse en acción y dedicarse a resolver ese tema que hace días lo tiene preocupado. Relájese, ya que logrará el resultado que siempre deseo.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el sábado 4 de abril

Amor: Restablecerá contacto con una persona que quiere. No desaproveche la ocasión y aclaren todos los malentendidos que existen entre ambas partes.

Riqueza: Verifique cada una de las cuentas e intente organizar mejor todas las responsabilidades. No permita que el caos arruine las cuestiones económicas.

Bienestar: Atravesará una jornada donde se sentirá muy irritable y con ganas de detonar. Sepa que en esos momentos, no hay nada mejor que refugiarse en la lectura.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Sepa que hoy su dinamismo y energía estarán en alza durante la jornada. Aproveche, ya que podrá poner en marcha todos los proyectos postergados.

Amor: No dude e invite a cenar a su alma gemela a ese sitio que tanto le gusta a ella. Acérquese y bríndele el cariño que le esta reclamando hace tiempo.

Riqueza: Haga una lista y busque lo que realmente necesita y no compre por comprar. Tenga cuidado con sus gastos excesivos, de lo contrario, no llegará a fin de mes.

Bienestar: Evite quedarse quieto, de lo contrario, su ansiedad se apoderará de usted y tenderá a comer. Comience alguna actividad deportiva, evite excederse.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |