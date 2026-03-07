Horóscopo de Libra de hoy: sábado 7 de marzo de 2026

Transitará por una nueva etapa en la vida, donde podrá unir su esperanza y fe hasta provocar una mayor confianza en su camino interior. Crea en usted mismo.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el sábado 7 de marzo

Amor: Circulará por una jornada bastante inestable en el seno familiar con algún miembro cercano. No lo juzgue con severidad y escuche los reclamos que le hace.

Riqueza: En caso de tener que asistir a alguna entrevista de trabajo, sepa que deberá desplegar todo su encanto y no permitir que los nervios lo traicionen.

Bienestar: No permita que su energía se agote rápidamente. Intente mejorar la circulación y las articulaciones realizando ejercicios aeróbicos de forma suave.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

No cometa un error por su impaciencia, relájese y conseguirá lo que se propone. Evite que la pena invada su corazón y no pueda pensar correctamente.

Amor: Muéstrese tal cual es en la vida. Sepa que todos los medios que utilice serán validos para conquistar a la persona que hace tiempo le quita el sueño.

Riqueza: Sepa que su familia lo ayudará a tomar esas decisiones económicas complicadas que hace días postergaba por miedo a perder. Pídale un consejo.

Bienestar: Evite cargar con los resentimientos que tiene desde su niñez. Esfuércese para liberarse de la carga del pasado y verá que todo mejorará con el tiempo.

