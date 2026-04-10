Horóscopo de Libra de hoy: viernes 10 de abril de 2026

Seguramente en esta jornada, se le presentará una situación donde deberá buscar una solución inmediata a ese conflicto. Trate de no involucrarse.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el viernes 10 de abril

Amor: Disfrute del amor sin inhibiciones. Aproveche, ya que su alma gemela estará dispuesta a dar y recibir incondicionalmente en el plano del corazón.

Riqueza: Este preparado, ya que existe peligro de endeudamiento. Pague hoy mismo todas las cuentas e impuestos de su hogar que tiene atrasados hace meses.

Bienestar: Si le esta preocupando algún tema de su salud, no dude y vaya a su especialista. Él sabrá aconsejarlo y usted podrá evacuar todas sus dudas.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Despreocúpese, ya que su capacidad para tomar decisiones se combinará con la sensibilidad e intuición. Gracias a estas, decidirá de manera correcta.

Amor: Procure no confundir amores con amoríos, entienda que es una persona madura. Sepa que será usted quien elija la opción y el resultado de lo quiere.

Riqueza: Deje de dudar y hoy mismos tome esas decisiones importantes. Aproveche esta jornada ya que dispondrá de todos los requisitos para triunfar en lo que se proponga.

Bienestar: Si todo lo que comienza se desmorona sin saber porque. Intente revitalizar la energía y su organismo, de lo contrario, no podrá emprender cosas nuevas.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |