Horóscopo de Libra de hoy: viernes 10 de octubre de 2025

Intente sostener el equilibrio entre lo que desea y lo que otros le demandan. Sepa que todas las partes deben ser escuchadas para que reine la armonía.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el viernes 10 de octubre

Amor: Los enamoramientos fáciles podrían llevarlo a confundirse. Trate de focalizar lo que realmente pretende su corazón y así podrá encontrar a la persona justa.

Riqueza: Siendo tolerante, diplomático y muy optimista con su entorno laboral, obtendrá pronto el éxito profesional en cada uno de los objetivos que se propuso.

Bienestar: Corte con los malos hábitos, de lo contrario, su energía vital disminuirá. Quizás su malestar se debe a la falta de descanso, duerma todo lo que pueda.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Probablemente se sentirá relajado, ya que se ha librado de viejas ataduras y dependencias que siempre lo limitaban cuando debía tomar una determinación.

Amor: En estos días, sepa que su deseo y erotismo se harán presentes en el vínculo amoroso. Aprovéchelos al máximo junto a su alma gemela en la intimidad.

Riqueza: Si se decide a hacer una restructuración en su casa, sepa que será el momento justo para solicitarle a ese familiar una ayuda monetaria. Obtendrá lo que le pida.

Bienestar: Acérquese a la naturaleza, ya que lo hará recuperar la armonía perdida. Organice para esta tarde, una salida al aire libre junto a su familia.

