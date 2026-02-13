Horóscopo de Libra de hoy: viernes 13 de febrero de 2026

Manténgase firme en sus pensamientos. En caso que deba tomar una decisión piénselo bien, ya que puede actuar erróneamente. Avance de manera prudente.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el viernes 13 de febrero

Amor: Sin dudar, trate de proponerle a su enamorado los planes que tiene en mente hace tiempo. Relájese, verá que los aceptará sin problemas.

Riqueza: Enfoque los proyectos de forma responsable y paciente, de lo contrario, sepa que todo lo que se proponga podría diluirse rápidamente en un minuto.

Bienestar: Trate de no desanimarse ante el primer obstáculo que se le presente en el día. En caso de tener un problema, escuche su voz interior.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Debería comenzar a quererse más en la vida. Durante esta jornada, tendrá que empezar a amarse a si mismo sin esperar nada a cambio de los demás.

Amor: Entienda que moderando sus sentimientos contradictorios podrá mejorar la relación de pareja que tiene. Si existen diferencias podrá aclararlas en este día.

Riqueza: Si esta a punto de concretar un negocio arriesgado, piénselo antes de firmar cualquier documento. Sea más responsable cuando deba tomar una decisión.

Bienestar: Procure hacer un alto en el camino y reflexionar sobre lo que quiere para su futuro. Destine unas horas de la tarde para poner un poco de orden en su cabeza.

