Horóscopo de Libra de hoy: viernes 14 de noviembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del viernes 14 de noviembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Libra
Aproveche que sus poderes perceptivos estarán muy afinados. Utilícelos para ayudar a alguien que atraviesa un mal momento y necesita de ayuda.
Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre
Qué le espera a Libra el viernes 14 de noviembre
Amor: Este preparado, ya que podrían producirse nuevos cambios en el terreno amoroso que serán beneficiosos para la pareja. Afróntelos con paciencia.
Riqueza: Sepa que debe leer detenidamente ese contrato que debe firmar, de lo contrario, podría salir perjudicado sin entender el motivo. No sea arrebatado.
Bienestar: Durante las mañanas, intente ejercitar yoga o una buena caminata. Sepa que serán buenas opciones para sentirse plenamente durante la jornada.
Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer
Deje de obstinarse en que todo se haga a su modo. Permita que los demás manifiesten sus opiniones, de lo contrario, será rechazado por la gente que lo rodea.
Amor: Hoy tendrá la posibilidad de empezar un nuevo romance intenso. Jornada ideal para una cita a solas con esa persona que le gusta hace mucho tiempo.
Riqueza: Se impresionará ante el apoyo incondicional que le brindarán sus compañeros en el ámbito laboral. Agradézcales la buena actitud que tuvieron con usted.
Bienestar: Momento oportuno para abandonar los hábitos negativos que limitan su crecimiento y además alejarse de aquellas personas que le emiten energía negativa.
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis
