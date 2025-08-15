Horóscopo de Libra de hoy: viernes 15 de agosto de 2025

Probablemente, se sentirá presionado entre la diversión y el deber en esta jornada. Lo mejor será que se entregue a la soledad y ponga en orden sus ideas.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el viernes 15 de agosto

Amor: Sepa que sentirá deseos de compartir una salida con su enamorado en esta noche, pregúntele a donde quiere salir y reserve un lugar. Organícela sin demora.

Riqueza: Intente trabajar con más dedicación frente a los desajustes económicos que tiene, ya que en cualquier momento podrían transformarse en un abismo.

Bienestar: Haga lo posible para no aferrarse a las ilusiones perdidas. En la noche, decídase y disfrute de una salida programada con sus amigos más íntimos.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Esté preparado, ya que transitará una jornada llena de contradicciones en todo lo que realice y podría sentirse desorientado. Si surge algún problema, no desespere.

Amor: Por más que se sienta ahogado por los requerimientos de su pareja, permanezca a su lado y no huya. Muchas veces usted ha estado así y ella lo ha acompañado.

Riqueza: Distiéndase, ya que será una jornada muy tranquila en el ambiente laboral. Aproveche el tiempo para organizar las tareas que tiene pendiente de hace días.

Bienestar: Concédase un momento para reflexionar profundamente y espiritualmente. Ambiente su hogar con música suave, ya que será una noche ideal para el relax.

