Horóscopo de Libra de hoy: viernes 16 de enero de 2026

Dentro su cabeza le surgirán ideas extraordinarias, sobre todo si se dedica a actividades creativas donde pueda ponerlas en práctica lo antes posible.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el viernes 16 de enero

Amor: Si es que esta buscando a la persona indicada en el amor, deje de vincularse con gente que solo intenta dañar su corazón. Cambie el entorno donde se rodea.

Riqueza: Momento de madurar en la vida. Intente independizarse económicamente de su familia, ya que hace tiempo cuenta con todos los recursos económicos para hacerlo.

Bienestar: Dese un respiro frente a los problemas y las obligaciones que lo sofocan. Dilate los desafíos profesionales y procure entrar en contacto con su costado espiritual.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Despertará con toda la sagacidad y claridad necesaria para poder poner en orden sus asuntos y planificar sus nuevas tareas. Aproveche y póngala en practica.

Amor: Modere esa necesidad de control que tiene sobre su pareja, ya que solamente sirve para distanciar los sentimientos. Aprenda a confiar en su pareja.

Riqueza: Sepa que pronto conseguirá ese empleo, por más que no sea de su agrado. Evite desesperarse, entienda que todo tiene un proceso de gestación.

Bienestar: Hágase respetar por la gente que lo rodea por mas que sea un ser querido. No se sienta culpable por decir que no en determinadas situaciones.

