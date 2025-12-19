Horóscopo de Libra de hoy: viernes 19 de diciembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del viernes 19 de diciembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Libra
- 1 minuto de lectura'
Permita que su intuición lo guíe en todos los caminos que deba transitar. Está lo ayudará a detectar de inmediato, si alguien intenta perjudicarlo.
Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre
Qué le espera a Libra el viernes 19 de diciembre
Amor: Aprenda a diferenciar entre un romance pasajero y un amor arraigado. De lo contrario, no resolverá su vida amorosa y seguirá cometiendo los mismos errores.
Riqueza: Aproveche el repunte económico que ha tenido para eliminar esas deudas que tiene hace tiempo. Si cuenta con un dinero extra procure pagar las cuentas.
Bienestar: Permanezca en contacto con la naturaleza ya que lo beneficiara anímicamente y físicamente. Destínese un tiempo para el cuidado de sus plantas.
Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer
Aunque le cueste demasiado, intente sostener la autoestima alta, no claudique. Esto lo ayudará a obtener sus logros tan deseados y cumplir con sus propósitos.
Amor: Si la persona que tanto le agrada se cruza en su camino, no dude en revelarle lo que usted siente por ella. Sostenga un contacto más cercano aunque sea telefónicamente.
Riqueza: Reflexione acerca de los pro y contra que surgirá sobre ese proyecto comercial que emprenderá. Procure evaluar cada acción antes de tomar alguna decisión.
Bienestar: Procure sumergirse en su interior, donde allí seguro encontrará la paz que tanto necesita. Destínese un tiempo del día para reflexionar en soledad.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
- 1
Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 15 al 21 de diciembre
- 2
Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 19 de diciembre?
- 3
Para Navidad: el regalo ideal para cada persona según su signo del Zodíaco
- 4
Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 15 al 21 de diciembre