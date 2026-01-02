Horóscopo de Libra de hoy: viernes 2 de enero de 2026

Seguramente las obligaciones cotidianas lo superarán demasiado, evite caer en la desesperación. Paso a paso logrará concluir con todas las tareas que se propuso.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el viernes 2 de enero

Amor: Modifique la costumbre que tiene siempre de comparar a su pareja con otras relaciones pasadas, así jamás logrará formar una relación sólida en el amor.

Riqueza: Obtendrá la oportunidad de conocer gente que le abrirá buenas perspectivas en el plano profesional. Procure estar bien atento a quien se asocia.

Bienestar: Empiece a respetar los tiempos de ocio y dedíquele más tiempo al descanso. Disminuya las tensiones, de lo contrario, podría repercutir en dolores de cabeza.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Aunque le cueste, no renuncie a su propia filosofía de vida. Así podrá liberarse de los inconvenientes que podrían llegar a surgirle durante esta jornada.

Amor: Si realmente quiere formalizar y afianzar la relación que tiene con su alma gemela, deje de dudar tanto y propóngale convivir juntos en la misma casa.

Riqueza: Recibirá el resumen de su tarjeta y se sentirá devastado. Sera jornada para replantearse cada uno de los gastos extras que tuvo y que no eran necesarios hacerlos.

Bienestar: Sepa que si no sabe controlar la ira, solo cosechará enemigos en su entorno cercano. En caso que no pueda hacerlo solo, busque alguna ayuda profesional.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |