Horóscopo de Libra de hoy: viernes 20 de febrero de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del viernes 20 de febrero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Libra

Coordine mejor sus actividades para poder llegar a cumplir con todas las obligaciones en tiempo y forma como usted quiere. Con solo organizarse lo logrará.

Fechas: 24 de Septiembre al 23 de Octubre

Qué le espera a Libra el viernes 20 de febrero

Amor: Prepárese, ya que su rencor no lo dejarán actuar equilibradamente en la toma de una decisión amorosa. Teniendo paciencia elegirá correctamente.

Riqueza: Momento optimo para poner al día los tramites y los pagos atrasados que tiene hogar. Intente pagar a tiempo sino los intereses le absolverán todo el sueldo.

Bienestar: Debería no sobrecargarse con demasiadas actividades, principalmente en su día libre. Procure disfrutar aun más de su familia cuando no tenga obligaciones.

Qué decía el horóscopo de Libra en el día de ayer

Será una fase optima para reformar su vida personal. Recuerde que deberá controlar los repentinos cambios de personalidad que afectan a sus relaciones.

Amor: Intente darle la importancia necesaria a la persona con la que comparte su vida últimamente. Sepa que su alma gemela esta de manera incondicional con usted.

Riqueza: Sepa que su familia lo ayudará a tomar esas decisiones económicas complicadas que hace días postergaba por miedo a perder. Pídale un consejo.

Bienestar: Etapa para romper con sus conductas autodestructivas, así fortalecerá el espíritu. Deje de echarse la culpa, sepa que si las cosas no salen es por algo.

